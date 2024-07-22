Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

Рашид Нургалиев родился в 1956 г. Начал службу в Комитете государственной безопасности Карельской АССР в 1981 г., где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с терроризмом. С 1998 по 1999 гг. руководил отделом Главного контрольного управления президента России. В 2002 г. занимал должность первого заместителя министра внутренних дел России, а с 2004 г. – главы МВД. С 2012 г. был заместителем секретаря Совбеза России.