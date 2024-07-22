Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», – сказано в документе.
Заместителями секретаря Совбеза также назначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Помощником секретаря Совбеза назначен Дмитрий Грибков.
22 июля «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что численность аппарата Совбеза после смены секретаря не изменится. В Совбезе около двух десятков подразделений «с разными задачами и направлениями работы». При этом функционирует как отдельное подразделение секретариат заместителя председателя Совбеза, т. е. Дмитрия Медведева.
Рашид Нургалиев родился в 1956 г. Начал службу в Комитете государственной безопасности Карельской АССР в 1981 г., где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с терроризмом. С 1998 по 1999 гг. руководил отделом Главного контрольного управления президента России. В 2002 г. занимал должность первого заместителя министра внутренних дел России, а с 2004 г. – главы МВД. С 2012 г. был заместителем секретаря Совбеза России.