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Глава МИД Финляндии: Венгрии стоит задуматься о членстве в Евросоюзе

Ведомости

Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе (ЕС) с учетом разницы во взглядах на ценности. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит газета Helsingin Sanomat.

«В какой-то момент, возможно, будет полезно задаться вопросом, является ли Европейский союз подходящей референтной группой, если идеи так фундаментально отличаются от наших общих ценностей», – сказана она

Валтонен добавила, что она не призывает Венгрию пересмотреть свое членство в ЕС. По ее словам, фундаментальные ценности союза четко определены в соответствующих договорах. «Если действия и ценности находятся в сильном конфликте, то, по крайней мере, я лично вижу, что ценности побеждают», – заключила она.

1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло на полгода от Бельгии к Венгрии. На следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направился на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Там он предложил рассмотреть вариант прекращения огня до начала мирных переговоров, но украинские власти отвергли это предложение. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. После этого венгерский премьер также посетил Пекин и Вашингтон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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