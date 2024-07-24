Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году

Олаф Шольц (член СДПГ) занял пост канцлера Германии в 2021 г. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была канцлером ФРГ с 2005 г. До поста председателя правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял минфин ФРГ. С марта 2018 г. по декабрь 2019 г. также был заместителем председателя СДПГ.