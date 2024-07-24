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Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен переизбраться в 2025 г. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии летних каникул в бундестаге.

«Я как канцлер буду бороться за то, чтобы снова стать канцлером», – подчеркнул он (цитата по Zeit Online).

Шольц отметил, что социал-демократическая партия (СДПГ) намерена участвовать в федеральных выборах в 2025 г. и победить.

Олаф Шольц (член СДПГ) занял пост канцлера Германии в 2021 г. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была канцлером ФРГ с 2005 г. До поста председателя правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял минфин ФРГ. С марта 2018 г. по декабрь 2019 г. также был заместителем председателя СДПГ.

В отношении России правительство Шольца занимает жесткую позицию: Германия присоединилась к масштабным антироссийским санкциям, а также является крупнейшим поставщиком вооружения Украине среди стран – членов ЕС. В 2024 г. на военную помощь ВСУ Берлин направил около 8 млрд евро. Но в 2025 г. власти ФРГ намерены сократить поддержку в два раза, узнало Reuters. По данным агентства, Германия планирует выделить на эти цели 4 млрд евро.

17 июля правительство ФРГ одобрило бюджет, сообщила Der Spiegel. Как утверждает газета, сокращение помощи Украине, заложенной в бюджете, связано с планами ЕС направить на закупку оружия для ВСУ доходы от замороженных российских активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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