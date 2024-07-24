Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен переизбраться в 2025 г. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии летних каникул в бундестаге.
«Я как канцлер буду бороться за то, чтобы снова стать канцлером», – подчеркнул он (цитата по Zeit Online).
Шольц отметил, что социал-демократическая партия (СДПГ) намерена участвовать в федеральных выборах в 2025 г. и победить.
Олаф Шольц (член СДПГ) занял пост канцлера Германии в 2021 г. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была канцлером ФРГ с 2005 г. До поста председателя правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял минфин ФРГ. С марта 2018 г. по декабрь 2019 г. также был заместителем председателя СДПГ.
В отношении России правительство Шольца занимает жесткую позицию: Германия присоединилась к масштабным антироссийским санкциям, а также является крупнейшим поставщиком вооружения Украине среди стран – членов ЕС. В 2024 г. на военную помощь ВСУ Берлин направил около 8 млрд евро. Но в 2025 г. власти ФРГ намерены сократить поддержку в два раза, узнало Reuters. По данным агентства, Германия планирует выделить на эти цели 4 млрд евро.
17 июля правительство ФРГ одобрило бюджет, сообщила Der Spiegel. Как утверждает газета, сокращение помощи Украине, заложенной в бюджете, связано с планами ЕС направить на закупку оружия для ВСУ доходы от замороженных российских активов.