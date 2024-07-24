Шольц назвал победу Харрис вероятной
Канцлер Германии Олаф Шольц похвалил вице-президента США Камалу Харрис как «компетентного и опытного» политика, который вполне может победить на выборах в США. Об этом сообщает Reuters.
«Избирательная кампания в США, безусловно, будет захватывающей, теперь с немного новым составом <…> Я думаю, что вполне возможно, что Камала Харрис победит на выборах, но решать будут американские избиратели», – сказал Шольц на ежегодной летней пресс-конференции.
Шольц рассказал, что несколько раз встречался с Харрис.
«Это компетентный и опытный политик, который точно знает, что делает», – сказал он.
На вопрос о том, не может ли он, подобно Байдену, отказаться от участия в перевыборах, он пошутил: «Спасибо за очень приятный и дружеский вопрос».
«Мы все полны решимости вместе идти на следующие всеобщие выборы и победить. И я буду баллотироваться в канцлеры, чтобы снова стать канцлером», – пояснил Шольц.
Олаф Шольц (член СДПГ) занял пост канцлера Германии в 2021 г. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была канцлером ФРГ с 2005 г. До поста председателя правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял минфин ФРГ. С марта 2018 г. по декабрь 2019 г. также был заместителем председателя СДПГ.