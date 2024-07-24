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Шольц назвал победу Харрис вероятной

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц похвалил вице-президента США Камалу Харрис как «компетентного и опытного» политика, который вполне может победить на выборах в США. Об этом сообщает Reuters.

«Избирательная кампания в США, безусловно, будет захватывающей, теперь с немного новым составом <…> Я думаю, что вполне возможно, что Камала Харрис победит на выборах, но решать будут американские избиратели», – сказал Шольц на ежегодной летней пресс-конференции.

Шольц рассказал, что несколько раз встречался с Харрис.

«Это компетентный и опытный политик, который точно знает, что делает», – сказал он.

На вопрос о том, не может ли он, подобно Байдену, отказаться от участия в перевыборах, он пошутил: «Спасибо за очень приятный и дружеский вопрос».

«Мы все полны решимости вместе идти на следующие всеобщие выборы и победить. И я буду баллотироваться в канцлеры, чтобы снова стать канцлером», – пояснил Шольц.

Олаф Шольц (член СДПГ) занял пост канцлера Германии в 2021 г. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была канцлером ФРГ с 2005 г. До поста председателя правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял минфин ФРГ. С марта 2018 г. по декабрь 2019 г. также был заместителем председателя СДПГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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