Politico: страны G20 не смогли договориться о глобальном налоге для миллиардеров
Министры финансов стран G20 на встрече в Рио-де-Жанейро не смогли договориться о введении глобального налога для миллиардеров. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект коммюнике, которое еще не опубликовано.
При этом они согласились с необходимостью совместной работы по налогу для богатейших людей мира и пообещали продолжить обсуждение этого вопроса.
«При полном уважении к налоговому суверенитету мы будем стремиться к сотрудничеству, чтобы гарантировать эффективное налогообложение лиц с очень высоким уровнем дохода», – говорится в отдельной декларации о международном налоговом сотрудничестве, передает издание.
Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад назвал соглашение G20 о необходимости глобального налога для миллиардеров историческим, говорится на странице X председательства Бразилии в G20.
В октябре 2023 г. Налоговая обсерватория ЕС предложила ввести глобальный налог в размере 2% для сверхбогатых. По оценке организации, взимание минимального налога на прибыль 2700 миллиардеров может приносить около $250 млрд в год. Бразилия поддержала идею директора обсерватории, советника G20 Габриэля Цукмана и призвала страны G20 разработать общий подход к налогообложению миллиардеров. При этом против налога выступали в США.