Politico: страны G20 не смогли договориться о глобальном налоге для миллиардеров

В октябре 2023 г. Налоговая обсерватория ЕС предложила ввести глобальный налог в размере 2% для сверхбогатых. По оценке организации, взимание минимального налога на прибыль 2700 миллиардеров может приносить около $250 млрд в год. Бразилия поддержала идею директора обсерватории, советника G20 Габриэля Цукмана и призвала страны G20 разработать общий подход к налогообложению миллиардеров. При этом против налога выступали в США.