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Politico: страны G20 не смогли договориться о глобальном налоге для миллиардеров

Ведомости

Министры финансов стран G20 на встрече в Рио-де-Жанейро не смогли договориться о введении глобального налога для миллиардеров. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект коммюнике, которое еще не опубликовано.

При этом они согласились с необходимостью совместной работы по налогу для богатейших людей мира и пообещали продолжить обсуждение этого вопроса. 

«При полном уважении к налоговому суверенитету мы будем стремиться к сотрудничеству, чтобы гарантировать эффективное налогообложение лиц с очень высоким уровнем дохода», – говорится в отдельной декларации о международном налоговом сотрудничестве, передает издание.

Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад назвал соглашение G20 о необходимости глобального налога для миллиардеров историческим, говорится на странице X председательства Бразилии в G20.

В октябре 2023 г. Налоговая обсерватория ЕС предложила ввести глобальный налог в размере 2% для сверхбогатых. По оценке организации, взимание минимального налога на прибыль 2700 миллиардеров может приносить около $250 млрд в год. Бразилия поддержала идею директора обсерватории, советника G20 Габриэля Цукмана и призвала страны G20 разработать общий подход к налогообложению миллиардеров. При этом против налога выступали в США. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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