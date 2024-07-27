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«РИА Новости»: ВСУ размещают боевые самолеты на аэродромах третьих стран

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут свою боевую авиацию на аэродромах третьих стран, в частности, на территории входящей в НАТО Польши, пишут «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

«ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности, Польши, для базирования ВВС», – сказал источник агентства.

Он пояснил, что таким образом Украина пытается уберечь свои самолеты от обстрелов Вооруженных сил России, рассчитывая на то, что Москва не будет наносить удары по странам НАТО, так как это может привести к полномасштабному конфликту с военным альянсом.

При этом источник добавил, что ВСУ продолжают использовать собственные военные аэродромы для дозаправки и пополнения боекомплекта самолетов.

В июле Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении украинских самолетов в результате обстрела аэродромов. В частности, 2 июля ведомство отчиталось об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. 

10 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в контексте ожидающихся поставок истребителей F-16 Украине заявил, что если ВСУ будут размещать их на аэродромах за пределами страны, то эти площадки станут законными целями для российской армии. С аналогичным заявлениями выступали и другие российские политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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