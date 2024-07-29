Покинувший должность замглавы МИД Титов может стать постпредом при ООН в Женеве

До 2004 г. Титов был послом России в Болгарии. После на год стал директором департамента кадров, а с 2005 по 2013 г. занимал должность замминистра иностранных дел. В апреле 2013 г. стал первым замглавы МИД. Титов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.