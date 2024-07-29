Покинувший должность замглавы МИД Титов может стать постпредом при ООН в Женеве
Владимир Титов, которого президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МИД России, может стать постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к МИДу источники.
Как утверждают собеседники издания, предыдущую должность Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя. Согласно информации на сайте МИДа, Титов курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. В ведомстве он работал с 1980 г. В 1990-е занимал такие должности, как советник-посланник посольства РФ в Швеции и директор второго европейского департамента.
До 2004 г. Титов был послом России в Болгарии. После на год стал директором департамента кадров, а с 2005 по 2013 г. занимал должность замминистра иностранных дел. В апреле 2013 г. стал первым замглавы МИД. Титов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Василий Небензя работает в ведомстве с 1983 г. В 2003 г. стал заместителем директора Департамента международных организаций МИД России, а в 2006 г. – заместителем постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2014 г. Небензя получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.