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Покинувший должность замглавы МИД Титов может стать постпредом при ООН в Женеве

Ведомости

Владимир Титов, которого президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МИД России, может стать постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к МИДу источники.

Как утверждают собеседники издания, предыдущую должность Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя. Согласно информации на сайте МИДа, Титов курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. В ведомстве он работал с 1980 г. В 1990-е занимал такие должности, как советник-посланник посольства РФ в Швеции и директор второго европейского департамента.

До 2004 г. Титов был послом России в Болгарии. После на год стал директором департамента кадров, а с 2005 по 2013 г. занимал должность замминистра иностранных дел. В апреле 2013 г. стал первым замглавы МИД. Титов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Василий Небензя работает в ведомстве с 1983 г. В 2003 г. стал заместителем директора Департамента международных организаций МИД России, а в 2006 г. – заместителем постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2014 г. Небензя получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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