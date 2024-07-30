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Белоусов: российским военным передают по 4000 FPV-дронов в сутки

Ведомости

Российским войскам поставляется около 4000 FPV-дронов в сутки. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время общения с военнослужащими в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.

«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», – сказал Белоусов (цитата по ТАСС).

FPV-дрон (FPV – First Person View, вид от первого лица) – беспилотный летательный аппарат с несколькими пропеллерами и камерой. Такие дроны могут передавать видео в реальном времени на устройство пилота.

30 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о новинках военной продукции корпорации. В частности, он рассказал о беспилотном летательном аппарате «Куб» – простом в обращении высокоточном ударном комплексе, предназначенном для поражения удаленных наземных целей. «Ростех» также выпускает БПЛА «Суперкам» – как в разведывательной версии, так и в версии «камикадзе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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