Белоусов: российским военным передают по 4000 FPV-дронов в сутки

30 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о новинках военной продукции корпорации. В частности, он рассказал о беспилотном летательном аппарате «Куб» – простом в обращении высокоточном ударном комплексе, предназначенном для поражения удаленных наземных целей. «Ростех» также выпускает БПЛА «Суперкам» – как в разведывательной версии, так и в версии «камикадзе».