Белоусов: российским военным передают по 4000 FPV-дронов в сутки
Российским войскам поставляется около 4000 FPV-дронов в сутки. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время общения с военнослужащими в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.
«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», – сказал Белоусов (цитата по ТАСС).
FPV-дрон (FPV – First Person View, вид от первого лица) – беспилотный летательный аппарат с несколькими пропеллерами и камерой. Такие дроны могут передавать видео в реальном времени на устройство пилота.
30 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о новинках военной продукции корпорации. В частности, он рассказал о беспилотном летательном аппарате «Куб» – простом в обращении высокоточном ударном комплексе, предназначенном для поражения удаленных наземных целей. «Ростех» также выпускает БПЛА «Суперкам» – как в разведывательной версии, так и в версии «камикадзе».