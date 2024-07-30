Госдума избрала Завального первым замглавы комитета по энергетике

В тот же день Сергея Неверова («Единая Россия») сняли с поста вице-спикера, а депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР) – с поста главы комитета по физкультуре и спорту. Как сообщали источники «Ведомостей», освободить должности потребовалось для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.