Госдума избрала Завального первым замглавы комитета по энергетике
Депутаты Госдумы приняли постановление об избрании депутата от «Единой России» Павла Завального первым заместителем председателя комитета по энергетике, который он прежде возглавлял, следует из трансляции заседания.
Решение было принято единогласно, «за» проголосовали 392 парламентария.
О том, что Завальный получит пост первого зампреда думского комитета по энергетике, «Ведомости» писали 26 июля. За три дня до этого, 23 июля, Госдума освободила депутата от должности главы комитета, которую он занимал во время VI и VII созывов в 2015-2021 гг., а затем во время VIII созыва с 2021 г.
В тот же день Сергея Неверова («Единая Россия») сняли с поста вице-спикера, а депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР) – с поста главы комитета по физкультуре и спорту. Как сообщали источники «Ведомостей», освободить должности потребовалось для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.