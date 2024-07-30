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Госдума избрала Завального первым замглавы комитета по энергетике

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли постановление об избрании депутата от «Единой России» Павла Завального первым заместителем председателя комитета по энергетике, который он прежде возглавлял, следует из трансляции заседания.

Решение было принято единогласно, «за» проголосовали 392 парламентария.

О том, что Завальный получит пост первого зампреда думского комитета по энергетике, «Ведомости» писали 26 июля. За три дня до этого, 23 июля, Госдума освободила депутата от должности главы комитета, которую он занимал во время VI и VII созывов в 2015-2021 гг., а затем во время VIII созыва с 2021 г.

В тот же день Сергея Неверова («Единая Россия») сняли с поста вице-спикера, а депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР) – с поста главы комитета по физкультуре и спорту. Как сообщали источники «Ведомостей», освободить должности потребовалось для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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