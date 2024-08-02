Захарова: выход Киева из ряда соглашений не влияет на сотрудничество в СНГ
Выход Киева из ряда соглашений наносит ущерб, прежде всего, интересам украинского народа, но практически не влияет на взаимодействие в СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «РИА Новости»
«Конечно, это дело самой Украины, но, как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа, ведь СНГ – это формат, ориентированный на нужды людей и поощрение сотрудничества в жизненно важных сферах», – пояснила Захарова, добавив, что исполком СНГ получил уведомления о выходе Киева из 134 соглашений.
По словам представителя российского МИДа, прекращение действия для Украины ряда международных договоров «практически не влияет на развитие многопланового взаимодействия на площадке СНГ между теми государствами, которые реально заботятся о благе своих граждан».
Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ. Прекращения действий таких договоров участились после начала спецоперации на Украине. Так, в конце мая 2022 г. страна денонсировала соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, а также соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. В феврале 2023 г. Украина вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Также был осуществлен выход из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам государств – участников СНГ специальной техники пограничных войск и других материальных средств, заключенного 9 сентября 1994 г.