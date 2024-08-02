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Совфед одобрил ратификацию протокола об электронной торговле в ЕАЭС

Ведомости

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании ратификацию протокола об изменении договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для регулирования вопросов перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли.

Ратифицируемый протокол был подписан в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 г. главами государств Евразийского экономического союза. В нем определены особенности регулирования электронной торговли на территории ЕАЭС и предусмотрено создание нового института, оператора электронной торговли.

Документом устанавливается право каждого государства, члена ЕАЭС, ввести налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли и возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физическими лицами. Принятие федерального закона потребует изменений в федеральные законы о таможенном регулировании, налоговом кодексе, кодексе об административных правонарушениях.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 2 июля. 23 июля он был принят.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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