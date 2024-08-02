Совфед одобрил ратификацию протокола об электронной торговле в ЕАЭС

Ратифицируемый протокол был подписан в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 г. главами государств Евразийского экономического союза. В нем определены особенности регулирования электронной торговли на территории ЕАЭС и предусмотрено создание нового института, оператора электронной торговли.