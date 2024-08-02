Совфед одобрил ратификацию протокола об электронной торговле в ЕАЭС
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании ратификацию протокола об изменении договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для регулирования вопросов перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли.
Ратифицируемый протокол был подписан в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 г. главами государств Евразийского экономического союза. В нем определены особенности регулирования электронной торговли на территории ЕАЭС и предусмотрено создание нового института, оператора электронной торговли.
Документом устанавливается право каждого государства, члена ЕАЭС, ввести налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли и возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физическими лицами. Принятие федерального закона потребует изменений в федеральные законы о таможенном регулировании, налоговом кодексе, кодексе об административных правонарушениях.