Рябков: Киев готовил покушение на Путина и Белоусова в Санкт-Петербурге
Киев готовил покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны страны Андрея Белоусова во время их нахождения в Санкт-Петербурге, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
По словам дипломата, теракта удалось избежать звонком, который Белоусов сделал главе Пентагона Ллойду Остину. Рябков отмечает, что тот воспринял информацию серьезно. «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороной до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», – сказал он.
27 июля газета The New York Times также писала, что Белоусов во время разговора с Остином сообщил о «тайной операции», которую Украина может готовить против России. По словам главы Минобороны РФ, эта операция была одобрена США. Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре, при этом сказанное Белоусовым восприняли достаточно серьезно.
28 июля Путин принял Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Он проходил в акватории реки Невы и на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. В параде приняли участие корабли российского флота и ВМС дружественных стран. По данным Минобороны, к участию в составе морской составляющей Дня ВМФ в 2024 г. привлекались до 200 кораблей и судов различных классов.