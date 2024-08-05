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Рябков: Киев готовил покушение на Путина и Белоусова в Санкт-Петербурге

Ведомости

Киев готовил покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны страны Андрея Белоусова во время их нахождения в Санкт-Петербурге, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, теракта удалось избежать звонком, который Белоусов сделал главе Пентагона Ллойду Остину. Рябков отмечает, что тот воспринял информацию серьезно. «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороной до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», – сказал он.

27 июля газета The New York Times также писала, что Белоусов во время разговора с Остином сообщил о «тайной операции», которую Украина может готовить против России. По словам главы Минобороны РФ, эта операция была одобрена США. Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре, при этом сказанное Белоусовым восприняли достаточно серьезно.

28 июля Путин принял Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Он проходил в акватории реки Невы и на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. В параде приняли участие корабли российского флота и ВМС дружественных стран. По данным Минобороны, к участию в составе морской составляющей Дня ВМФ в 2024 г. привлекались до 200 кораблей и судов различных классов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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