Рябков: Киев готовил покушение на Путина и Белоусова в Санкт-Петербурге

По словам дипломата, теракта удалось избежать звонком, который Белоусов сделал главе Пентагона Ллойду Остину. Рябков отмечает, что тот воспринял информацию серьезно. «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороной до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», – сказал он.