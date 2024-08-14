У въезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

Ерликая заявил, что адреса всех сирийцев, находящихся под временной защитой, определены, ее получат ещё порядка 369 000 человек, но есть и те, с которыми невозможно связаться или которые не обновили свои адреса. Этим людям приостановят предоставление государственных услуг, также будет приостановлена господдержка тех, о ком нет информации о проживании в Турции за последние пять лет.