У въезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
У иностранцев, въезжающих в Турцию, будут снимать отпечатки пальцев. Анкара планирует ввести систему миграционного контроля, аналогичную США и Великобритании для борьбы с нелегальной миграцией, передает Sabah со ссылкой на слова главы МВД Турции Али Ерликая.
По словам главы турецкого ведомства, сейчас в Турции зарегистрировано 4,44 млн мигрантов, из них 3,1 млн – граждане Сирии. Кроме того, добавил министр, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты. По словам Ерликая, подделать такие удостоверения будет невозможно.
Как отмечает Ерликая, стратегия борьбы с незаконной миграцией основана на принципах решения проблемы у источника. Так, в рамках этой стратегии, власти Турции потратили $950 млн на безопасность границ, по словам министра, в этом году будет вложено еще $136 млн.
Ерликая заявил, что адреса всех сирийцев, находящихся под временной защитой, определены, ее получат ещё порядка 369 000 человек, но есть и те, с которыми невозможно связаться или которые не обновили свои адреса. Этим людям приостановят предоставление государственных услуг, также будет приостановлена господдержка тех, о ком нет информации о проживании в Турции за последние пять лет.