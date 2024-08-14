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У въезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

Ведомости

У иностранцев, въезжающих в Турцию, будут снимать отпечатки пальцев. Анкара планирует ввести систему миграционного контроля, аналогичную США и Великобритании для борьбы с нелегальной миграцией, передает Sabah со ссылкой на слова главы МВД Турции Али Ерликая.

По словам главы турецкого ведомства, сейчас в Турции зарегистрировано 4,44 млн мигрантов, из них 3,1 млн – граждане Сирии. Кроме того, добавил министр, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты. По словам Ерликая, подделать такие удостоверения будет невозможно.

Как отмечает Ерликая, стратегия борьбы с незаконной миграцией основана на принципах решения проблемы у источника. Так, в рамках этой стратегии, власти Турции потратили $950 млн на безопасность границ, по словам министра, в этом году будет вложено еще $136 млн. 

Ерликая заявил, что адреса всех сирийцев, находящихся под временной защитой, определены, ее получат ещё порядка 369 000 человек, но есть и те, с которыми невозможно связаться или которые не обновили свои адреса. Этим людям приостановят предоставление государственных услуг, также будет приостановлена господдержка тех, о ком нет информации о проживании в Турции за последние пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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