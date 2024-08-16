Кабмин повысил на 5,1% зарплаты работникам федеральных учреждений с 1 октября
Зарплаты работников федеральных учреждений и госорганов увеличатся на 5,1% с 1 октября. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
«<...>принять меры по увеличению с 1 октября 2024 г. на 5,1% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», – говорится в документе.
Рост доходов коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявлял, что меры экономической и социальной политики должны быть не только эффективными, но и справедливыми. Глава государства подчеркивал, что власти должны работать на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей. Одним из главных инструментов для решения этих задач президент назвал опережающий рост зарплат, предложив изменить механизм индексации МРОТ, привязав ее к общему росту зарплат в экономике.
По данным Росстата, в 2023 г. реальный размер средней заработной платы вырос в России на 7,8%.