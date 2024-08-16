Кабмин повысил на 5,1% зарплаты работникам федеральных учреждений с 1 октября

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявлял, что меры экономической и социальной политики должны быть не только эффективными, но и справедливыми. Глава государства подчеркивал, что власти должны работать на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей. Одним из главных инструментов для решения этих задач президент назвал опережающий рост зарплат, предложив изменить механизм индексации МРОТ, привязав ее к общему росту зарплат в экономике.