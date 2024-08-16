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Кабмин повысил на 5,1% зарплаты работникам федеральных учреждений с 1 октября

Ведомости

Зарплаты работников федеральных учреждений и госорганов увеличатся на 5,1% с 1 октября. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

«<...>принять меры по увеличению с 1 октября 2024 г. на 5,1% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», – говорится в документе.

Рост доходов коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявлял, что меры экономической и социальной политики должны быть не только эффективными, но и справедливыми. Глава государства подчеркивал, что власти должны работать на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей. Одним из главных инструментов для решения этих задач президент назвал опережающий рост зарплат, предложив изменить механизм индексации МРОТ, привязав ее к общему росту зарплат в экономике.

По данным Росстата, в 2023 г. реальный размер средней заработной платы вырос в России на 7,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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