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Захарова назвала атаку ВСУ на ТЦ «Галактика» спланированным терактом

Ведомости

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар ВСУ по ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка спланированным терактом, ее заявление приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Подлая атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения», – заявила Захарова.

ТЦ «Галактика» в Донецке попал под обстрел ВСУ днем 16 августа. После прилета снаряда начался пожар. Площадь пожара составила свыше 10 000 кв. м. По последним данным минздрава ДНР, пострадали 11 человек, также сообщалось о двух погибших.

Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние из-за риска повторных обстрелов, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Позже Пушилин уточнил, что ТЦ больше не подлежит восстановлению – он был полностью уничтожен в результате пожара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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