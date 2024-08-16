Захарова назвала атаку ВСУ на ТЦ «Галактика» спланированным терактом

ТЦ «Галактика» в Донецке попал под обстрел ВСУ днем 16 августа. После прилета снаряда начался пожар. Площадь пожара составила свыше 10 000 кв. м. По последним данным минздрава ДНР, пострадали 11 человек, также сообщалось о двух погибших.