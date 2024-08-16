Захарова назвала атаку ВСУ на ТЦ «Галактика» спланированным терактом
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар ВСУ по ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка спланированным терактом, ее заявление приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Подлая атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения», – заявила Захарова.
ТЦ «Галактика» в Донецке попал под обстрел ВСУ днем 16 августа. После прилета снаряда начался пожар. Площадь пожара составила свыше 10 000 кв. м. По последним данным минздрава ДНР, пострадали 11 человек, также сообщалось о двух погибших.
Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние из-за риска повторных обстрелов, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Позже Пушилин уточнил, что ТЦ больше не подлежит восстановлению – он был полностью уничтожен в результате пожара.