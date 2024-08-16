Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК Patriot на Украине
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot, поставленные Украине странами Запада, в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен расчетом комплекса «Искандер-М». Также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65.
16 августа министерство также сообщило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-125 ВСУ точным ударом ракеты Х-35, которую запустил экипаж Су-34 ВКС России. Данный удар был нанесен в н. п. Рябина Сумской области.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.