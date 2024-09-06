Кремль: Россия продолжит отстаивать свои интересы на фоне давления Вашингтона

За последние дни США ввели ряд санкций против российских граждан и компаний. 4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.