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Кремль: Россия продолжит отстаивать свои интересы на фоне давления Вашингтона

Ведомости

Вашингтон оказывает давление на граждан РФ и российские СМИ, но Россия продолжит отстаивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, давление испытывают те, кто пытается информировать россиян и мировую общественность о том, «что происходит, с нашего угла».

«Такую линию мы решительно осуждаем, это неприемлемо, но мы отдаем себе отчет, в какой реальности мы существуем, и действуем в соответствии с нашими интересами», – подчеркнул представитель Кремля.

За последние дни США ввели ряд санкций против российских граждан и компаний. 4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.

5 сентября минюст США предъявил обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его жене. Им вменяется участие схемах по обходу санкционных требований правительства США. Политолог якобы оказывал услуги «Первому каналу» и получил за этого более $1 млн. Кроме того, по версии минюста, супруги участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть подсанкционные доходы.

Дмитрий Саймс – политолог и историк. Занимал должность президента Центра национальных интересов в США, является издателем американского журнала The National Interest. Саймс также с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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