Кремль: Россия продолжит отстаивать свои интересы на фоне давления Вашингтона
Вашингтон оказывает давление на граждан РФ и российские СМИ, но Россия продолжит отстаивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, давление испытывают те, кто пытается информировать россиян и мировую общественность о том, «что происходит, с нашего угла».
«Такую линию мы решительно осуждаем, это неприемлемо, но мы отдаем себе отчет, в какой реальности мы существуем, и действуем в соответствии с нашими интересами», – подчеркнул представитель Кремля.
За последние дни США ввели ряд санкций против российских граждан и компаний. 4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.
5 сентября минюст США предъявил обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его жене. Им вменяется участие схемах по обходу санкционных требований правительства США. Политолог якобы оказывал услуги «Первому каналу» и получил за этого более $1 млн. Кроме того, по версии минюста, супруги участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть подсанкционные доходы.
Дмитрий Саймс – политолог и историк. Занимал должность президента Центра национальных интересов в США, является издателем американского журнала The National Interest. Саймс также с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 г.