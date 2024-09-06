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Сибига и Сикорский обсудили «исторические проблемы» отношений Польши и Украины

Ведомости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил со своим украинским коллегой Андреем Сибигой «исторические проблемы» в отношениях двух стран, сообщается на сайте МИД Польши.

«Они обсудили возможные решения исторических проблем в польско-украинских отношениях. Главы дипломатических ведомств Польши и Украины также обсудили планы двустороннего сотрудничества в будущем», – говорится в сообщении.

Днем 6 сентября Сибига сообщил, что провел переговоры с коллегами из Польши и Молдавии – Сикорским и Михаилом Попшоем. Телефонный разговор с Сикорским состоялся на польском языке, отметил Сибига. С молдавским министром он обсудил совместную работу над общей программой вступления в Евросоюз.

Верховная рада Украины утвердила Сибигу на пост главы МИДа страны 5 сентября. За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 депутатов. После этого он принял присягу. На том же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.

Вице-премьер – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что незадолго до отставки спорил с Кулебой по вопросам, касающимся геноцида польского населения, совершенного украинскими националистами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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