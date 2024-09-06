Сибига и Сикорский обсудили «исторические проблемы» отношений Польши и Украины

Днем 6 сентября Сибига сообщил, что провел переговоры с коллегами из Польши и Молдавии – Сикорским и Михаилом Попшоем. Телефонный разговор с Сикорским состоялся на польском языке, отметил Сибига. С молдавским министром он обсудил совместную работу над общей программой вступления в Евросоюз.