Сибига и Сикорский обсудили «исторические проблемы» отношений Польши и Украины
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил со своим украинским коллегой Андреем Сибигой «исторические проблемы» в отношениях двух стран, сообщается на сайте МИД Польши.
«Они обсудили возможные решения исторических проблем в польско-украинских отношениях. Главы дипломатических ведомств Польши и Украины также обсудили планы двустороннего сотрудничества в будущем», – говорится в сообщении.
Днем 6 сентября Сибига сообщил, что провел переговоры с коллегами из Польши и Молдавии – Сикорским и Михаилом Попшоем. Телефонный разговор с Сикорским состоялся на польском языке, отметил Сибига. С молдавским министром он обсудил совместную работу над общей программой вступления в Евросоюз.
Верховная рада Украины утвердила Сибигу на пост главы МИДа страны 5 сентября. За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 депутатов. После этого он принял присягу. На том же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.
Вице-премьер – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что незадолго до отставки спорил с Кулебой по вопросам, касающимся геноцида польского населения, совершенного украинскими националистами.