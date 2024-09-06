Украинский минюст намерен лишить певицу Повалий прав на песни и имущество

В январе 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 198 человек, в число которых попали российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. Ограничения коснулись военных корреспондентов Семена Пегова и Юрия Котенка, телеведущих Ангелины Вовк, Дмитрия Губерниева, Руслана Осташко, Евгения Рожкова, Бориса Корчевникова, Екатерины Березовской и др.