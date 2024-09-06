Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Украинский минюст намерен лишить певицу Повалий прав на песни и имущество

Ведомости

Министерство юстиции Украины обратилось в высший антикоррупционный суд страны с намерением взыскать у певицы Таисии Повалий права на восемь песен и имущество. Об этом сообщается на сайте министерства республики.

Ведомство напомнило, что Повалий является народной артисткой Украиной и бывшим народным депутатом страны от «Партии регионов» (2012-2014 гг.). Было отмечено, что сейчас она живет в Москве и имеет «пророссийские взгляды».

Министерство хочет взыскать имущество, которым певица прямо или косвенно владеет. Речь о семи земельных участках, жилом доме и домовладении, двух машинах, а также четырех единицах устройства для отстрела патронов.

В июле национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил шестерых российских актеров в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности». В перечне оказались Владимир Машков, Алена Яковлева, Виталий Гогунский, Наталья Антонова, Антон Батырев и Сергей Векслер. Их обвинили в антиукраинских высказываниях и поддержке специальной военной операции.

В январе 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 198 человек, в число которых попали российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. Ограничения коснулись военных корреспондентов Семена Пегова и Юрия Котенка, телеведущих Ангелины Вовк, Дмитрия Губерниева, Руслана Осташко, Евгения Рожкова, Бориса Корчевникова, Екатерины Березовской и др.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных