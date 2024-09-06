Украинский минюст намерен лишить певицу Повалий прав на песни и имущество
Министерство юстиции Украины обратилось в высший антикоррупционный суд страны с намерением взыскать у певицы Таисии Повалий права на восемь песен и имущество. Об этом сообщается на сайте министерства республики.
Ведомство напомнило, что Повалий является народной артисткой Украиной и бывшим народным депутатом страны от «Партии регионов» (2012-2014 гг.). Было отмечено, что сейчас она живет в Москве и имеет «пророссийские взгляды».
Министерство хочет взыскать имущество, которым певица прямо или косвенно владеет. Речь о семи земельных участках, жилом доме и домовладении, двух машинах, а также четырех единицах устройства для отстрела патронов.
В июле национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил шестерых российских актеров в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности». В перечне оказались Владимир Машков, Алена Яковлева, Виталий Гогунский, Наталья Антонова, Антон Батырев и Сергей Векслер. Их обвинили в антиукраинских высказываниях и поддержке специальной военной операции.
В январе 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 198 человек, в число которых попали российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. Ограничения коснулись военных корреспондентов Семена Пегова и Юрия Котенка, телеведущих Ангелины Вовк, Дмитрия Губерниева, Руслана Осташко, Евгения Рожкова, Бориса Корчевникова, Екатерины Березовской и др.