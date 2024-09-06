Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения минюста США
Обвинения минюста США против политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса являются «беспределом и наглой ложью». Об этом заявил сам политолог в интервью «Коммерсанту».
«Беспредел и наглая ложь. Сочетание полуправды и откровенной выдумки», – сказал он.
Саймс заявил, что обвинение минюста в отмывании денежный средств заключается в том, что он переводил часть денег из своей зарплаты, которая поступала на счет Росбанка, для оплаты американских налогов.
«Они [власти США] говорят, что я как-то что-то скрывал. Да, я не мог прямо перевести средства из российского банка в американский. Это невозможно в силу американских же санкций. Поэтому приходилось переводить суммы через третий банк. Это, конечно, усложняло процедуру, но ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам тут нет», – уточнил он.
Политолог настаивает, что его работа на «Первый канал» подпадает под первую поправку конституции США, гарантирующую свободу слова и печати.
5 сентября минюст США предъявил обвинения политологу Саймсу и его жене. Им вменяется участие схемах по обходу санкционных требований правительства США. Политолог якобы оказывал услуги «Первому каналу» и получил за этого более $1 млн. Кроме того, по версии минюста, супруги участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть подсанкционные доходы. Саймс с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале», является издателем американского журнала The National Interest.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября заявил, что Вашингтон оказывает давление на граждан РФ и российские СМИ, но Россия продолжит отстаивать свои интересы. По его словам, давление испытывают те, кто пытается информировать россиян и мировую общественность о том, «что происходит, с нашего угла».