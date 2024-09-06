Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения минюста США

«Они [власти США] говорят, что я как-то что-то скрывал. Да, я не мог прямо перевести средства из российского банка в американский. Это невозможно в силу американских же санкций. Поэтому приходилось переводить суммы через третий банк. Это, конечно, усложняло процедуру, но ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам тут нет», – уточнил он.