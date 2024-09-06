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Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения минюста США

Ведомости

Обвинения минюста США против политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса являются «беспределом и наглой ложью». Об этом заявил сам политолог в интервью «Коммерсанту».

«Беспредел и наглая ложь. Сочетание полуправды и откровенной выдумки», – сказал он.

Саймс заявил, что обвинение минюста в отмывании денежный средств заключается в том, что он переводил часть денег из своей зарплаты, которая поступала на счет Росбанка, для оплаты американских налогов.

«Они [власти США] говорят, что я как-то что-то скрывал. Да, я не мог прямо перевести средства из российского банка в американский. Это невозможно в силу американских же санкций. Поэтому приходилось переводить суммы через третий банк. Это, конечно, усложняло процедуру, но ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам тут нет», – уточнил он. 

Политолог настаивает, что его работа на «Первый канал» подпадает под первую поправку конституции США, гарантирующую свободу слова и печати.

5 сентября минюст США предъявил обвинения политологу Саймсу и его жене. Им вменяется участие схемах по обходу санкционных требований правительства США. Политолог якобы оказывал услуги «Первому каналу» и получил за этого более $1 млн. Кроме того, по версии минюста, супруги участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть подсанкционные доходы. Саймс с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале», является издателем американского журнала The National Interest.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября заявил, что Вашингтон оказывает давление на граждан РФ и российские СМИ, но Россия продолжит отстаивать свои интересы. По его словам, давление испытывают те, кто пытается информировать россиян и мировую общественность о том, «что происходит, с нашего угла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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