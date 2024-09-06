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Сийярто осудил идею ударов западным оружием вглубь территории России

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею ударов западным оружием вглубь территории России и заявил, что Венгрия не поставляла и не поставит Украине оружие. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией. Он подтвердил приверженность Венгрии дипломатии, а не оружию, подчеркнув, что Венгрия остается единственным членом ЕС и НАТО, который не поставлял и не будет поставлять оружие Украине», – написал он в X.

Ковач также процитировал Сийярто, где глава венгерского МИДа отметил, что «больше оружия означает более долгий конфликт, больше смертей и больше разрушений».

В феврале этого года Сийярто заявил, что Венгрия готова поставлять Киеву военное снаряжение, но не оружие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июне сообщил, что НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину. Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет принимать участия в этих действиях.

30 августа Сийярто посетил Санкт-Петербург, где встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером для обсуждения поставок российского газа в Венгрию. До этого он заявлял, что Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. По его словам, она препятствует примерно трети импорта российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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