Сийярто осудил идею ударов западным оружием вглубь территории России

В феврале этого года Сийярто заявил, что Венгрия готова поставлять Киеву военное снаряжение, но не оружие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июне сообщил, что НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину. Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет принимать участия в этих действиях.