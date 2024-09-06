Сийярто осудил идею ударов западным оружием вглубь территории России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею ударов западным оружием вглубь территории России и заявил, что Венгрия не поставляла и не поставит Украине оружие. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
«Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией. Он подтвердил приверженность Венгрии дипломатии, а не оружию, подчеркнув, что Венгрия остается единственным членом ЕС и НАТО, который не поставлял и не будет поставлять оружие Украине», – написал он в X.
Ковач также процитировал Сийярто, где глава венгерского МИДа отметил, что «больше оружия означает более долгий конфликт, больше смертей и больше разрушений».
В феврале этого года Сийярто заявил, что Венгрия готова поставлять Киеву военное снаряжение, но не оружие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июне сообщил, что НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину. Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет принимать участия в этих действиях.
30 августа Сийярто посетил Санкт-Петербург, где встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером для обсуждения поставок российского газа в Венгрию. До этого он заявлял, что Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. По его словам, она препятствует примерно трети импорта российской нефти.