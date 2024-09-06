ЕС направит Франции 300 млн евро доходов от активов РФ для помощи Киеву

«Европейская комиссия договорилась с генеральным директоратом по вооружениям, что она будет использовать эти средства для быстрого приобретения у французской промышленности приоритетного для Украины оборудования в сфере боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 млн евро в течение 2024 г.», – говорится в заявлении.