ЕС направит Франции 300 млн евро доходов от активов РФ для помощи Киеву
Франция получит от Евросоюза (ЕС) 300 млн евро из прибыли от замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Об этом сообщается на сайте французского министерства вооруженных сил.
Отмечается, что Франция станет участником «новой меры поддержки Украины» в рамках Европейского фонда мира наряду с другими государствами-членами объединения.
«Европейская комиссия договорилась с генеральным директоратом по вооружениям, что она будет использовать эти средства для быстрого приобретения у французской промышленности приоритетного для Украины оборудования в сфере боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 млн евро в течение 2024 г.», – говорится в заявлении.
5 сентября «РИА Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии писало, что до конца 2024 г. страны Евросоюза и G7 намерены предоставить обещанный Киеву кредит на сумму около $50 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов. Источник агентства отметил, что ЕК работает в этом направлении.
В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз направил Киеву на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. По его словам, ЕС заменяет возмещение средств за военные поставки на предварительное финансирование из прибыли от активов России.
В мае 2024 г. ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в 2024 г.
Президент России Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут расцениваться как воровство и не останутся безнаказанными. В МИД РФ допускали, что Россия может обратиться в Международный суд ООН в ответ на передачу доходов от замороженных активов.