Медведев: санкции против России будут действовать «до распада» США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего избрания не снимет антироссийские санкции, как и его оппонент Камала Харрис, поэтому ограничения против РФ будут действовать всегда или «до распада» США. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Трамп не отменит санкции против Москвы, если станет президентом, считает политик. Экс-президент – «экстравагантный самовлюбленный тип», но при этом он системный персонаж и прагматик, указывает Медведев.
«Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа», – написал он.
От Харрис же тем более не стоит ждать никаких сюрпризов, поскольку она «неопытна и глупа», полагает Медведев. Весь XX в. против СССР действовали санкции, а сейчас они вернулись в «беспрецедентном масштабе», отмечает зампред Совбеза.
«Поэтому для всех нас – sanctions forever. Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы», – заключил Медведев.
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии.
Президент РФ Владимир Путин называл фаворитом Байдена. Тот после выхода из гонки рекомендовал своим сторонникам поддержать Харрис. Россия тоже будет ее поддерживать, говорил Путин. При этом он подчеркивал, что Россия не должна определять фаворитов на президентских выборах США, поскольку это выбор американского народа.