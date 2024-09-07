Медведев: санкции против России будут действовать «до распада» США

От Харрис же тем более не стоит ждать никаких сюрпризов, поскольку она «неопытна и глупа», полагает Медведев. Весь XX в. против СССР действовали санкции, а сейчас они вернулись в «беспрецедентном масштабе», отмечает зампред Совбеза.