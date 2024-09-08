ВС России взяли под контроль Новогродовку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новогродовка Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.
Российские военные поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров ДНР. Отражены восемь контратак бригад противника. Потери ВСУ на этом направлении составили танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотника.
7 сентября под контроль российских войск перешел населенный пункт Калиново в ДНР. 6 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль военнослужащими группировки войск «Центр» за неделю шести населенных пунктов в ДНР. ВС РФ установили контроль над Кировым, Птичьем, Скучном, Карловкой, Заветным и Журавкой.
4 сентября министерство по вопросам реинтеграции Украины сообщило о расширении зоны принудительной эвакуации в Краматорском и Красноармейском (Покровском) районах Донбасса. Решение касается более 30 сел и поселков.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.