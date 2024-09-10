В учениях «Океан-2024» со стороны Китая участвуют три корабля и 15 самолетов

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Президент России Владимир Путин, принимая участие в начале активной фазы военной подготовки в режиме телемоста, заявил, что они станут самыми масштабными за последние 30 лет. Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Наблюдателями являются представители 15 государств.