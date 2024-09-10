В учениях «Океан-2024» со стороны Китая участвуют три корабля и 15 самолетов
В стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» задействованы три корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.
Всего, по словам Моисеева, в учениях принимают участие более 90 000 военных, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7500 единиц вооружения и техники.
«Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях», – добавил главнокомандующий ВМФ РФ.
Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Президент России Владимир Путин, принимая участие в начале активной фазы военной подготовки в режиме телемоста, заявил, что они станут самыми масштабными за последние 30 лет. Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Наблюдателями являются представители 15 государств.