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В учениях «Океан-2024» со стороны Китая участвуют три корабля и 15 самолетов

Ведомости

В стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» задействованы три корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

Всего, по словам Моисеева, в учениях принимают участие более 90 000 военных, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7500 единиц вооружения и техники.

«Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях», – добавил главнокомандующий ВМФ РФ.

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Президент России Владимир Путин, принимая участие в начале активной фазы военной подготовки в режиме телемоста, заявил, что они станут самыми масштабными за последние 30 лет. Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Наблюдателями являются представители 15 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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