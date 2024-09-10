Посольство Таджикистана призвало граждан страны воздержаться от поездок в Россию

27 апреля МИД России признал действие на границе повышенных мер безопасности из-за теракта в «Крокусе», но заметил, что они применяются «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу». 28 апреля МИД Таджикистана заявлял о сотнях застрявших в аэропортах Москвы граждан страны. В мае правозащитница Валентина Чупик сообщила о проблемах с пересечением границы у граждан Киргизии и Узбекистана.