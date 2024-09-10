Посольство Таджикистана призвало граждан страны воздержаться от поездок в Россию
Посольство Таджикистана в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в страну из-за усиленного контроля за въездом иностранцев на границе. Об этом сообщило диппредставительство республики в своем Telegram-канале.
«Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении.
5 сентября воздержаться от поездок в Россию рекомендовал соотечественникам МИД Киргизии. Призыв связан с продолжением действия на российской территории дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу иностранных граждан.
После теракта в концертном хале «Крокус сити холл» 22 марта были арестованы уроженцы Таджикистана. В конце апреля стало известно о проблемах граждан республики при пересечении границы России.
27 апреля МИД России признал действие на границе повышенных мер безопасности из-за теракта в «Крокусе», но заметил, что они применяются «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу». 28 апреля МИД Таджикистана заявлял о сотнях застрявших в аэропортах Москвы граждан страны. В мае правозащитница Валентина Чупик сообщила о проблемах с пересечением границы у граждан Киргизии и Узбекистана.