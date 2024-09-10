На встрече стран БРИКС будут обсуждаться инициативы по Украине

По словам Шойгу, от разных стран выдвинуто много инициатив, каких именно, секретарь не уточнил. Он также отметил, что помимо Ближнего Востока и Украины у стран-участниц есть другие темы для обсуждения. Среди ключевых преимуществ БРИКС Шойгу отметил отсутствие единого «гегемона», чье «решение остается доминирующим». В ходе интервью секретарь также раскритиковал устройство Международного уголовного суда, отметив, что после выписки ордера на имя премьера Израиля Беньямина Нетаньяху – суд «отказался от своих слов» после угроз израильской стороны.