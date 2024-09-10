На встрече стран БРИКС будут обсуждаться инициативы по Украине
На встрече стран БРИКС, которая пройдет 10-12 сентября в Санкт-Петербурге, представители обсудят инициативы по Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Шойгу, от разных стран выдвинуто много инициатив, каких именно, секретарь не уточнил. Он также отметил, что помимо Ближнего Востока и Украины у стран-участниц есть другие темы для обсуждения. Среди ключевых преимуществ БРИКС Шойгу отметил отсутствие единого «гегемона», чье «решение остается доминирующим». В ходе интервью секретарь также раскритиковал устройство Международного уголовного суда, отметив, что после выписки ордера на имя премьера Израиля Беньямина Нетаньяху – суд «отказался от своих слов» после угроз израильской стороны.
10 сентября Шойгу заявил, что Россия завершает процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. По словам Шойгу, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов. Он также выразил готовность к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности.