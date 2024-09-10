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На встрече стран БРИКС будут обсуждаться инициативы по Украине

Ведомости

На встрече стран БРИКС, которая пройдет 10-12 сентября в Санкт-Петербурге, представители обсудят инициативы по Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Шойгу, от разных стран выдвинуто много инициатив, каких именно, секретарь не уточнил. Он также отметил, что помимо Ближнего Востока и Украины у стран-участниц есть другие темы для обсуждения. Среди ключевых преимуществ БРИКС Шойгу отметил отсутствие единого «гегемона», чье «решение остается доминирующим». В ходе интервью секретарь также раскритиковал устройство Международного уголовного суда, отметив, что после выписки ордера на имя премьера Израиля Беньямина Нетаньяху – суд «отказался от своих слов» после угроз израильской стороны.

10 сентября Шойгу заявил, что Россия завершает процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. По словам Шойгу, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов. Он также выразил готовность к  наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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