Шойгу заявил о завершении подготовки к подписанию договора с Ираном

США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с информацией о якобы передаче страной баллистических ракет России. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло поставки ракет России. Там заявили, что позиция страны по конфликту на Украине остается неизменной, Иран воздерживается от оказания военной помощи и призывает другие страны не поставлять вооружения любой из сторон.