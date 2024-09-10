Шойгу заявил о завершении подготовки к подписанию договора с Ираном
Секретарь совбеза Сергей Шойгу сообщил, что Россия завершает процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Об этом он заявил в ходе встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+.
По словам Шойгу, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов. Он также выразил готовность к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности.
«Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами [России и Ирана]», – сообщил Шойгу (цитата по ТАСС).
США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с информацией о якобы передаче страной баллистических ракет России. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло поставки ракет России. Там заявили, что позиция страны по конфликту на Украине остается неизменной, Иран воздерживается от оказания военной помощи и призывает другие страны не поставлять вооружения любой из сторон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о передаче Ираном ракет России не соответствуют действительности. Ранее российские и иранские власти тоже не раз отвергали подобные утверждения.