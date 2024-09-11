Песков: необходимо критически относиться к информации о запуске БПЛА из Норвегии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать прилет БПЛА в Мурманскую область. По его словам, такая информация находится в ведении у военных и спецслужб, а к сообщениям о запуске дронов со стороны Норвегии необходимо относиться критически.
11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о налете украинских беспилотников. Губернатор призвал граждан доверять только официальным источникам информации, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о всех подозрительных предметах в воздухе и на земле. Ряд Telegram-каналов написали, что учитывая большое расстояние от Украины, удары могли быть сделаны с территории Норвегии.
«Давайте все-таки к Telegram-каналам соответственно относиться – насчет Норвегии. Это, конечно, информация, которой скорее владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать. Но только хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации», – заявил Песков.
10 сентября СК возбудил дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников. Над территорией России за ночь сбили 144 беспилотника.