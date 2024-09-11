Песков: необходимо критически относиться к информации о запуске БПЛА из Норвегии

«Давайте все-таки к Telegram-каналам соответственно относиться – насчет Норвегии. Это, конечно, информация, которой скорее владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать. Но только хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации», – заявил Песков.