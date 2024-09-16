Еврокомиссар Бретон подал в отставку из-за разногласий с фон дер Ляйен
Европейский комиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон подал в отставку из-за разногласий с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
Бретон опубликовал письмо на имя фон дер Ляйен, в котором назвал ее действия «сомнительным управлением». До этого, согласно документу, глава ЕК попросила отозвать имя Бретона во время последнего этапа обсуждения состава будущей комиссии.
«Вы попросили Францию отозвать мое имя – по личным причинам, которые вы ни разу не обсуждали напрямую со мной, – и предложили в качестве политического компромисса якобы более влиятельный портфель для Франции в будущем миссии», – пишет Бретон.
Из-за этого еврокомиссар принял решение немедленно уйти в отставку. В письме Бретон указывает, что в свете последних событий он больше не может исполнять свои обязанности. Следом Бретон опубликовал на странице в соцсети Х свой «портрет на второй срок полномочий в Еврокомиссии» – чистый белый холст в раме.
Хотя «личные причины» ни Бретон, ни фон дер Ляйен не раскрывают, газета Financial Times пишет, что стороны часто сталкивались из-за вопросов политики. Бретон считал подход главы ЕК к управлению жестким и отмечал нежелание делегировать полномочия комиссарам.
В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок – до 2029 г. После этого она заявила, что начинает формирование нового состава ЕК. Фон дер Ляйен сообщила, что каждая страна ЕС должна представить двух кандидатов: мужчину и женщину.
Предполагалось, что новая команда ЕК будет собрана к 17 сентября, но после отставки Бретона стало неясно, произойдет ли это в назначенный срок. Все кандидаты, по одному от каждого из 27 государств - членов ЕС, должны быть одобрены Европейским парламентом, прежде чем они смогут занять свои должности. До отставки и выхода Бретона несколько стран сменили своих первоначальных кандидатов из-за требования фон дер Ляйен создать гендерно сбалансированный коллектив.