Еврокомиссар Бретон подал в отставку из-за разногласий с фон дер Ляйен

Предполагалось, что новая команда ЕК будет собрана к 17 сентября, но после отставки Бретона стало неясно, произойдет ли это в назначенный срок. Все кандидаты, по одному от каждого из 27 государств - членов ЕС, должны быть одобрены Европейским парламентом, прежде чем они смогут занять свои должности. До отставки и выхода Бретона несколько стран сменили своих первоначальных кандидатов из-за требования фон дер Ляйен создать гендерно сбалансированный коллектив.