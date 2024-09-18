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«Беларусь-1»: заговорщики планировали расстрелять вертолет Лукашенко из пулемета

Ведомости

Заговорщики хотели расстрелять из пулемета вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1» в анонсе фильма о планировании покушения на главу государства.

Фигурант дела Юрий Зенкович рассказывает, что расстрелять вертолет Лукашенко планировалось либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета. По его словам, заговорщики искали средства на Украине, в Израиле и США. Передача под названием «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко» с деталями произошедшего выйдет в эфир 19 сентября.

О планировании покушения на жизнь Лукашенко стало известно еще в 2021 г. 17 апреля глава республики анонсировал принятие декрета «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий передачу власти Совету безопасности страны в случае гибели президента.

Тогда же Лукашенко заявил, что за планированием покушения на него и его детей стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко. Против них возбудили дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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