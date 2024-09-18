«Беларусь-1»: заговорщики планировали расстрелять вертолет Лукашенко из пулемета

Тогда же Лукашенко заявил, что за планированием покушения на него и его детей стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко. Против них возбудили дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата власти.