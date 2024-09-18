«Беларусь-1»: заговорщики планировали расстрелять вертолет Лукашенко из пулемета
Заговорщики хотели расстрелять из пулемета вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1» в анонсе фильма о планировании покушения на главу государства.
Фигурант дела Юрий Зенкович рассказывает, что расстрелять вертолет Лукашенко планировалось либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета. По его словам, заговорщики искали средства на Украине, в Израиле и США. Передача под названием «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко» с деталями произошедшего выйдет в эфир 19 сентября.
О планировании покушения на жизнь Лукашенко стало известно еще в 2021 г. 17 апреля глава республики анонсировал принятие декрета «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий передачу власти Совету безопасности страны в случае гибели президента.
Тогда же Лукашенко заявил, что за планированием покушения на него и его детей стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко. Против них возбудили дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата власти.