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Песков: управление делами президента даст оценку Lada Aura

Ведомости

Управление делами президента РФ даст оценку надежности и стоимости бизнес-седана Lada Aura, прежде чем будет принято решение пересадить чиновников на эту машину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть управление делами президента, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности автомобилей, которые используются в государственной службе. Будет это сделано и на этот раз», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности пересадить чиновников на Lada Aura.

Новая Lada Aura, запуск серийного производства которой ожидается в сентябре, будет стоить больше 3 млн руб., рассказал в интервью РБК президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. В компании уточнили, что стоимость базовой модели Lada Aura составит 2,6-2,8 млн руб. По словам Соколова, для такси будет разработана «упрощенная версия» бизнес-седана.

Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У автомобиля удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи. Мощность двигателя машины составляет 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Авто представили в июне 2023 г. на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи.

Новый седан уже протестировали президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов. Глава государства положительно оценил Lada Aura. Силуанов заявил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. По его словам, сотрудники министерства готовы отказаться от своих служебных автомобилей в пользу Lada Aura.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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