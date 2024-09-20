Песков: управление делами президента даст оценку Lada Aura

«У нас есть управление делами президента, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности автомобилей, которые используются в государственной службе. Будет это сделано и на этот раз», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности пересадить чиновников на Lada Aura.