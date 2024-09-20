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Посольство России в Мали осудило теракт в Бамако

Ведомости

Посольство России в Мали осудило теракт в Бамако и выразило поддержку властям республики. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«Решительно осуждаем этот варварский теракт и выражаем поддержку руководству Мали и солидарность с малийским народом», – говорится в сообщении.

Посольство выразило соболезнования близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

17 сентября на юго-востоке города группа террористов предприняла попытку штурма академии жандармерии в районе Фалади в Бамако. Произошла перестрелка. По данным Agenzia Nova, в результате нападения погибли 77 человек, более 200 пострадали.

Ответственность за нападение взяли боевики «Группы поддержки ислама и мусульман», связанной с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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