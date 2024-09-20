Посольство России в Мали осудило теракт в Бамако
Посольство России в Мали осудило теракт в Бамако и выразило поддержку властям республики. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
«Решительно осуждаем этот варварский теракт и выражаем поддержку руководству Мали и солидарность с малийским народом», – говорится в сообщении.
Посольство выразило соболезнования близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
17 сентября на юго-востоке города группа террористов предприняла попытку штурма академии жандармерии в районе Фалади в Бамако. Произошла перестрелка. По данным Agenzia Nova, в результате нападения погибли 77 человек, более 200 пострадали.
Ответственность за нападение взяли боевики «Группы поддержки ислама и мусульман», связанной с «Аль-Каидой»