Число погибших при ударе Израиля по Бейруту увеличилось до восьми
Число погибших в результате авиаудара ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута увеличилось до восьми. Об этом сообщил местный минздрав, передает Al Mayadeen.
В результате атаки пострадали 59 человек.
20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силы провели рейд в южном пригороде Бейрута. ЦАХАЛ заявила о прицельной атаке на Бейрут и ударах по пригороду Дахие, где базируется ливанская группировка «Хезболла».
По данным телеканала Al Hadath, в результате авиаудара ВВС Израиля был убит командующий специальными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акила. Официально о его гибели не сообщалось.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ, включая Reuters и The New York Times, писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.