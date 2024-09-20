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Число погибших при ударе Израиля по Бейруту увеличилось до восьми

Ведомости

Число погибших в результате авиаудара ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута увеличилось до восьми. Об этом сообщил местный минздрав, передает Al Mayadeen.

В результате атаки пострадали 59 человек.

20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силы провели рейд в южном пригороде Бейрута. ЦАХАЛ заявила о прицельной атаке на Бейрут и ударах по пригороду Дахие, где базируется ливанская группировка «Хезболла».

По данным телеканала Al Hadath, в результате авиаудара ВВС Израиля был убит командующий специальными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акила. Официально о его гибели не сообщалось.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ, включая Reuters и The New York Times, писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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