ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по 180 целям на юге Ливана

Атака Израиля произошла после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. Удары последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.