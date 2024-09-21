ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по 180 целям на юге Ливана
Израильские военные ударили по порядка 180 целям и атаковали тысячи пусковых установок на юге Ливана, которые были готовы ударить по израильской территории. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В нескольких районах Израиля в течение дня звучали сирены, с территории Ливана было зафиксировано около 90 запусков снарядов в сторону соседнего государства, говорится в сообщении.
Кроме того, израильская артиллерия нанесла удары по ряду районов на юге Ливана. ЦАХАЛ пообещала продолжить работу по «ослаблению возможностей и инфраструктуры террора «Хезболлы».
Армия обороны Израиля 20 сентября нанесла удары по Бейруту. В результате были ликвидированы 16 командиров группировки, в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль, сообщала ЦАХАЛ.
Атака Израиля произошла после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. Удары последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.