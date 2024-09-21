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ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по 180 целям на юге Ливана

Ведомости

Израильские военные ударили по порядка 180 целям и атаковали тысячи пусковых установок на юге Ливана, которые были готовы ударить по израильской территории. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В нескольких районах Израиля в течение дня звучали сирены, с территории Ливана было зафиксировано около 90 запусков снарядов в сторону соседнего государства, говорится в сообщении.

Кроме того, израильская артиллерия нанесла удары по ряду районов на юге Ливана. ЦАХАЛ пообещала продолжить работу по «ослаблению возможностей и инфраструктуры террора «Хезболлы».

Армия обороны Израиля 20 сентября нанесла удары по Бейруту. В результате были ликвидированы 16 командиров группировки, в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль, сообщала ЦАХАЛ.

Атака Израиля произошла после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. Удары последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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