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Инспекторы МАГАТЭ осмотрели повреждения подстанции ЗАЭС после атаки дрона

Ведомости

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели последствия атаки на подстанцию Запорожской АЭС «Заря». Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Подстанция ("Заря". – "Ведомости") участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», – говорится в сообщении.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что в результате повреждения одного из трансформаторов произошла утечка масла. 20 сентября администрация города-спутника ЗАЭС Энергодара сообщила, что ВСУ атаковали город, удар одного из дронов пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей.

ЗАЭС и Энергодар находятся под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

9 сентября директор агентства Рафаэль Гросси заявил о недопустимости атак на АЭС вне зависимости от их местонахождения.

Тогда же Гросси добавил, что ситуация на Курской АЭС остается серьезной. Комментируя обстановку на Запорожской АЭС, глава агентства заявил, что ее градирни не требуются в процессе охлаждения, поскольку все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодного останова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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