Нетаньяху: «Хезболла» поймет послание Израиля

Он напомнил, что после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля к обстрелам страны приссоединилась и «Хезболла». Порядка 60 000 израильтян вынуждены были покинуть свои дома из-за ударов со стороны Ливана. В последующие месяцы «Хезболла» не прекращала попытки напасть на Израиль ни на один день.