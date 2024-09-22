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Нетаньяху: «Хезболла» поймет послание Израиля

Ведомости

В последние дни израильские силы нанесли серию ударов, которые в ливанской группировке «Хезболла» не могли предугадать, но представители движения поймут это послание. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

Он напомнил, что после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля к обстрелам страны приссоединилась и «Хезболла». Порядка 60 000 израильтян вынуждены были покинуть свои дома из-за ударов со стороны Ливана. В последующие месяцы «Хезболла» не прекращала попытки напасть на Израиль ни на один день.

«Ни одна страна не может смириться с бесцеремонными ракетными обстрелами своих городов. Мы тоже не можем смириться с этим. Мы предпримем все необходимые действия, чтобы восстановить безопасность и вернуть наш народ в свои дома», – подчеркнул Нетаньяху.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В результате взрывов погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил начало «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт.

22 сентября «Хезболла» заявила о запуске ракет по территории Израиля в ответ на взрывы пейджеров и раций в Ливане. Атака была направлена на оборонный объект в районе Хайфы. В Армии обороны Израиля сообщили, что зафиксировали пуски 85 ракет, летевших с территории Ливана. Некоторые из них удалось перехватить. После атаки начались многочисленные пожары, работают пожарно-спасательные службы.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших в Газе превысило 40 000 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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