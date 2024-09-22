Нетаньяху: «Хезболла» поймет послание Израиля
В последние дни израильские силы нанесли серию ударов, которые в ливанской группировке «Хезболла» не могли предугадать, но представители движения поймут это послание. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X.
Он напомнил, что после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля к обстрелам страны приссоединилась и «Хезболла». Порядка 60 000 израильтян вынуждены были покинуть свои дома из-за ударов со стороны Ливана. В последующие месяцы «Хезболла» не прекращала попытки напасть на Израиль ни на один день.
«Ни одна страна не может смириться с бесцеремонными ракетными обстрелами своих городов. Мы тоже не можем смириться с этим. Мы предпримем все необходимые действия, чтобы восстановить безопасность и вернуть наш народ в свои дома», – подчеркнул Нетаньяху.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В результате взрывов погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил начало «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт.
22 сентября «Хезболла» заявила о запуске ракет по территории Израиля в ответ на взрывы пейджеров и раций в Ливане. Атака была направлена на оборонный объект в районе Хайфы. В Армии обороны Израиля сообщили, что зафиксировали пуски 85 ракет, летевших с территории Ливана. Некоторые из них удалось перехватить. После атаки начались многочисленные пожары, работают пожарно-спасательные службы.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших в Газе превысило 40 000 человек.