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Посольство разбирается в ситуации с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами

Туристов могут продержать на судне еще несколько дней до возвращения в РФ
Ведомости

Российское посольство в Сеуле устанавливает обстоятельства инцидента с российскими туристами, которым власти Южной Кореи отказали во въезде в страну и запретили сходить с парома в городе Тонхэ. Об этом ТАСС сообщили в дипломатической миссии РФ в республике.

«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», – сообщили в посольстве.

Приморский портал VL.ru 21 сентября сообщил, что несколько десятков человек остаются в каютах парома, прибывшего из Владивостока в Южную Корею, так как получили отказ во въезде. Один из пассажиров заявил, что всем находящимся на пароме россиянам «по непонятным причинам» отказали во въезде в республику и в каютах они будут оставаться еще «4-5 дней», до возвращения в РФ. Россиянин уточнил, что для путешествия он оформил K-ETA (электронное разрешение на въезд).

Генеральное консульство РФ в Пусане в разъяснениях о порядке действий при отказе во въезде в Корею отмечало, что официально миграционная служба может отказать любому гражданину России, чье пребывание сочтет нежелательным в своей стране. Такое решение может быть принято в случае сомнений у сотрудников миграционной службы насчет цели поездки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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