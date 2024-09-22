Посольство разбирается в ситуации с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами

Посольство разбирается в ситуации с запертыми на пароме в Южной Корее россиянамиТуристов могут продержать на судне еще несколько дней до возвращения в РФ
Российское посольство в Сеуле устанавливает обстоятельства инцидента с российскими туристами, которым власти Южной Кореи отказали во въезде в страну и запретили сходить с парома в городе Тонхэ. Об этом ТАСС сообщили в дипломатической миссии РФ в республике.
«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», – сообщили в посольстве.
Приморский портал VL.ru 21 сентября сообщил, что несколько десятков человек остаются в каютах парома, прибывшего из Владивостока в Южную Корею, так как получили отказ во въезде. Один из пассажиров заявил, что всем находящимся на пароме россиянам «по непонятным причинам» отказали во въезде в республику и в каютах они будут оставаться еще «4-5 дней», до возвращения в РФ. Россиянин уточнил, что для путешествия он оформил K-ETA (электронное разрешение на въезд).
Генеральное консульство РФ в Пусане в разъяснениях о порядке действий при отказе во въезде в Корею отмечало, что официально миграционная служба может отказать любому гражданину России, чье пребывание сочтет нежелательным в своей стране. Такое решение может быть принято в случае сомнений у сотрудников миграционной службы насчет цели поездки.