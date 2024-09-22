«РИА Новости»: российские социологи задержаны в Чаде
Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана с 19 сентября удерживают в аэропорту столицы Чада Нджамены без объяснения причин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на их коллег.
«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад, без объявления обвинений и причин. Они уже бывали в Чаде, и ранее у них не возникало проблем», – уточнили собеседники агентства.
По их словам, в последний раз Шугалей выходил на связь примерно в 15:00 мск 19 сентября. Тогда он рассказал, что его не пропустили через границу в аэропорту, и после пропал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о задержании социологов, сообщила «РИА Новости», что посольство России в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.
В мае 2019 г. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. 10 декабря 2020 г. Захарова сообщила об их освобождении. Источник «РИА Новости» заявлял, что ливийская сторона не выдвинула никаких условий России в обмен на освобождение граждан страны.