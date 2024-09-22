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«РИА Новости»: российские социологи задержаны в Чаде

Ведомости

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана с 19 сентября удерживают в аэропорту столицы Чада Нджамены без объяснения причин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на их коллег.

«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад, без объявления обвинений и причин. Они уже бывали в Чаде, и ранее у них не возникало проблем», – уточнили собеседники агентства.

По их словам, в последний раз Шугалей выходил на связь примерно в 15:00 мск 19 сентября. Тогда он рассказал, что его не пропустили через границу в аэропорту, и после пропал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о задержании социологов, сообщила «РИА Новости», что посольство России в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.

В мае 2019 г. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. 10 декабря 2020 г. Захарова сообщила об их освобождении. Источник «РИА Новости» заявлял, что ливийская сторона не выдвинула никаких условий России в обмен на освобождение граждан страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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