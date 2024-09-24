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В МИД России осудили атаки Израиля на Ливан

Ведомости

Россия осуждает масштабные военные нападения со стороны Израиля на Ливан. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица. Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», – говорится в заявлении.

В МИДе призвали к незамедлительному прекращению боевых действий. Согласно позиции ведомства, это создаст условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Российская сторона выразила готовность к координации с международными и региональным партнерами, чтобы предотвратить «катастрофический сценарий».

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

24 сентября ЦАХАЛ продолжает атаковать территорию Ливана. По последним данным минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли. В 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Qatar Airways, Lufthansa, Air France и другие авиакомпании приостановили свои полеты в Ливан, Израиль и Иран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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