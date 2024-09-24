В МИД России осудили атаки Израиля на Ливан
Россия осуждает масштабные военные нападения со стороны Израиля на Ливан. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица. Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», – говорится в заявлении.
В МИДе призвали к незамедлительному прекращению боевых действий. Согласно позиции ведомства, это создаст условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Российская сторона выразила готовность к координации с международными и региональным партнерами, чтобы предотвратить «катастрофический сценарий».
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.
24 сентября ЦАХАЛ продолжает атаковать территорию Ливана. По последним данным минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли. В 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Qatar Airways, Lufthansa, Air France и другие авиакомпании приостановили свои полеты в Ливан, Израиль и Иран.