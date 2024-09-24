В ВВС Израиля назвали удары по «Хезболле» за сутки самыми масштабными в истории

По его словам у «Хезболлы» было два основных потенциала, которые она наращивала десятилетиями: элитные силы «Радван» и ее арсенал ракет и беспилотных летательных аппаратов. Высшее руководство сил «Радвана», которым было поручено вторгнуться в Израиль, было убито в результате израильского авиаудара 20 сентября. За прошедший день ракеты и беспилотники «Хезболлы» были атакованы по всему Ливану.