В ВВС Израиля назвали удары по «Хезболле» за сутки самыми масштабными в истории
Авиаудары, нанесенные за последние сутки по объектам «Хезболлы» в Ливане, являются самыми масштабными за всю историю ВВС Израиля. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского офицера ВВС.
По данным ЦАХАЛ, в течение дня на юге Ливана и в долине Бекаа были нанесены удары по более чем 1600 объектам «Хезболлы», в основном по зданиям, где хранилось оружие. Источник в ВВС считает, что широкомасштабные авиаудары «меняют оперативную ситуацию на севере, меняют реальность».
По его словам у «Хезболлы» было два основных потенциала, которые она наращивала десятилетиями: элитные силы «Радван» и ее арсенал ракет и беспилотных летательных аппаратов. Высшее руководство сил «Радвана», которым было поручено вторгнуться в Израиль, было убито в результате израильского авиаудара 20 сентября. За прошедший день ракеты и беспилотники «Хезболлы» были атакованы по всему Ливану.
Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие. Обстрел 23 сентября стал «самым смертоносными» со времен войны Израиля и «Хезболлы» в 2006 г., сообщало Associated Press. По данным Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли.