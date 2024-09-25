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Президент Бразилии призвал реформировать Совет Безопасности ООН

Ведомости

ООН не сможет эффективно выполнять свои функции без реформирования Совета Безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы выступаем за новую конфигурацию в геополитике, за то, чтобы все континенты были представлены в ООН, в том числе в Совете Безопасности организации», – сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (цитата по ТАСС). 

Лула да Силва заявил, что включение в совет стран всех континентов позволит «покончить с правом вето и укрепить коллективные усилия» в ООН.

«Геополитика сегодняшнего дня отличается от той, что была в 1945 г. [год создания ООН]. Значимость ряда государств также отличается – в большую или меньшую сторону», – отметил президент Бразилии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС 25 сентября заявил, что Россия и Китай не позволят превратить форсирование реформы СБ ООН в «опасные игры». Он считает, что во время ускоренного решения этого вопроса некоторые страны будут «маргинализированы». По словам Лаврова, позицию России в вопросе реформирования Совбеза поддерживает Китай: стороны должны достигнуть общей позиции, а не разделения организации на части. 

6 июня ООН объявила, что в ходе тайного голосования в Генассамблее ООН избраны пять новых непостоянных членов СБ организации – Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Срок их полномочий начнется с 1 января 2025 г. и закончится 31 декабря 2026 г. Отмечалось, что все избранные страны ранее входили в состав совета: Пакистан – семь раз, Панама – пять раз, Дания – четыре раза, Греция – два раза и Сомали – один раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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