Президент Бразилии призвал реформировать Совет Безопасности ООН
ООН не сможет эффективно выполнять свои функции без реформирования Совета Безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Мы выступаем за новую конфигурацию в геополитике, за то, чтобы все континенты были представлены в ООН, в том числе в Совете Безопасности организации», – сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (цитата по ТАСС).
Лула да Силва заявил, что включение в совет стран всех континентов позволит «покончить с правом вето и укрепить коллективные усилия» в ООН.
«Геополитика сегодняшнего дня отличается от той, что была в 1945 г. [год создания ООН]. Значимость ряда государств также отличается – в большую или меньшую сторону», – отметил президент Бразилии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС 25 сентября заявил, что Россия и Китай не позволят превратить форсирование реформы СБ ООН в «опасные игры». Он считает, что во время ускоренного решения этого вопроса некоторые страны будут «маргинализированы». По словам Лаврова, позицию России в вопросе реформирования Совбеза поддерживает Китай: стороны должны достигнуть общей позиции, а не разделения организации на части.
6 июня ООН объявила, что в ходе тайного голосования в Генассамблее ООН избраны пять новых непостоянных членов СБ организации – Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Срок их полномочий начнется с 1 января 2025 г. и закончится 31 декабря 2026 г. Отмечалось, что все избранные страны ранее входили в состав совета: Пакистан – семь раз, Панама – пять раз, Дания – четыре раза, Греция – два раза и Сомали – один раз.