Президент Бразилии призвал реформировать Совет Безопасности ООН

6 июня ООН объявила, что в ходе тайного голосования в Генассамблее ООН избраны пять новых непостоянных членов СБ организации – Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Срок их полномочий начнется с 1 января 2025 г. и закончится 31 декабря 2026 г. Отмечалось, что все избранные страны ранее входили в состав совета: Пакистан – семь раз, Панама – пять раз, Дания – четыре раза, Греция – два раза и Сомали – один раз.