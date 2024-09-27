Губернатор Вологодской области внес кандидатуру Богомазова на пост сенатора
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов внес кандидатуру Евгения Богомазова на должность сенатора от региона в Совете Федерации (СФ). Соответствующее постановление подписано главой региона, сообщил журналистам его пресс-секретарь.
«27 сентября кандидатура Евгения Артемовича Богомазова внесена на должность сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области. Срок его полномочий будет равнозначен сроку полномочий губернатора области», – уточнил пресс-секретарь.
Богомазов ранее занимал пост заместителя губернатора и начальника областного департамента внутренней политики. Постановление направлено в Совет Федерации, добавил представитель Филимонова.
Полномочия Олега Кувшинникова в качестве сенатора были прекращены 26 сентября. Пост представителя правительства Вологодской области в Совете Федерации он занимал с 9 ноября 2023 г. Кувшинников был первым заместителем председателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
27 сентября собеседники «Ведомостей» сообщили, что Филимонов может сменить сенатора. Помощница Кувшинникова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть предстоящее сложение полномочий сенатора. Собеседник в СФ сказал, что вокруг кресла сенатора от правительства Вологодской области идут непростые переговоры, не уточнив имя возможного сменщика.
В тройке кандидатов в сенаторы Филимонова, которую он представил в избирательную комиссию Вологодской области во время предвыборной кампании, помимо Кувшинникова были бывший спикер заксобрания региона (2016–2021) Андрей Луценко и бывший замгубернатора (2012) Евгений Артемов.