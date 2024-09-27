Губернатор Вологодской области внес кандидатуру Богомазова на пост сенатора

27 сентября собеседники «Ведомостей» сообщили, что Филимонов может сменить сенатора. Помощница Кувшинникова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть предстоящее сложение полномочий сенатора. Собеседник в СФ сказал, что вокруг кресла сенатора от правительства Вологодской области идут непростые переговоры, не уточнив имя возможного сменщика.