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Губернатор Вологодской области внес кандидатуру Богомазова на пост сенатора

Ведомости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов внес кандидатуру Евгения Богомазова на должность сенатора от региона в Совете Федерации (СФ). Соответствующее постановление подписано главой региона, сообщил журналистам его пресс-секретарь.

«27 сентября кандидатура Евгения Артемовича Богомазова внесена на должность сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области. Срок его полномочий будет равнозначен сроку полномочий губернатора области», – уточнил пресс-секретарь.

Богомазов ранее занимал пост заместителя губернатора и начальника областного департамента внутренней политики. Постановление направлено в Совет Федерации, добавил представитель Филимонова.

Полномочия Олега Кувшинникова в качестве сенатора были прекращены 26 сентября. Пост представителя правительства Вологодской области в Совете Федерации он занимал с 9 ноября 2023 г. Кувшинников был первым заместителем председателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

27 сентября собеседники «Ведомостей» сообщили, что Филимонов может сменить сенатора. Помощница Кувшинникова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть предстоящее сложение полномочий сенатора. Собеседник в СФ сказал, что вокруг кресла сенатора от правительства Вологодской области идут непростые переговоры, не уточнив имя возможного сменщика.

В тройке кандидатов в сенаторы Филимонова, которую он представил в избирательную комиссию Вологодской области во время предвыборной кампании, помимо Кувшинникова были бывший спикер заксобрания региона (2016–2021) Андрей Луценко и бывший замгубернатора (2012) Евгений Артемов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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