Хуситы заявили о ракетных ударах по Тель-Авиву и Ашкелону

Об атаках со стороны Йемена армия обороны Израиля сообщила около 1:00 мск. По данным ЦАХАЛ, ракету перехватила система противовоздушной обороны. Хуситы анонсировали «важное заявление» сразу после начала атаки. Оно откладывалось несколько раз. Йеменская сторона пообещала продолжать атаки на Израиль до тех пор, пока «не прекратится агрессия против Ливана и сектора Газа».