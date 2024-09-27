Хуситы заявили о ракетных ударах по Тель-Авиву и Ашкелону
Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об ударах по Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Официальное заявление опубликовано в его Telegram-канале.
«Вооруженные силы Йемена поразили военную цель в Тель-Авиве с помощью баллистической ракеты "Палестина-2", а также жизненно важную цель в Ашкелоне с помощью беспилотника "Яффо". Оба удара достигли своих целей», – сказал он.
Об атаках со стороны Йемена армия обороны Израиля сообщила около 1:00 мск. По данным ЦАХАЛ, ракету перехватила система противовоздушной обороны. Хуситы анонсировали «важное заявление» сразу после начала атаки. Оно откладывалось несколько раз. Йеменская сторона пообещала продолжать атаки на Израиль до тех пор, пока «не прекратится агрессия против Ливана и сектора Газа».
23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.
По последним данным от минздрава Ливана, которые приводит Al Jazeera, в больницы поступило более 5000 раненых. С начала 27 сентября в результате атак Израиля погибли 25 человек.