Иносми связали «неразбериху» на Ближнем Востоке с кризисом дипломатии Байдена

Иносми связали «неразбериху» на Ближнем Востоке с кризисом дипломатии БайденаНет никаких признаков, что Израиль и «Хезболла» готовы согласиться на прекращение огня, считают эксперты
Усилия США по прекращению огня в секторе Газа остаются безрезультатными после почти года боевых действий в анклаве. Неразбериха с урегулированием конфликта может быть связана со «сбоем» и кризисом дипломатии президента США Джо Байдена, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства отмечают, что Байден сталкивается с целым рядом кризисов на Ближнем Востоке, которые вряд ли удастся разрешить до того, как он покинет свой пост. В течение последнего года президент США поддерживал право Израиля на оборону против палестинского «Хамаса» и ливанской «Хезболлы», но в конце сентября Штаты призвали прекратить огонь в регионе, с чем не согласились участники конфликта. Теперь конфликт между Израилем и «Хезболлой» грозит перерасти в полномасштабную региональную войну на Ближнем Востоке.
«Мы видим пределы мощи и влияния США на Ближнем Востоке», – подчеркнул бывший заместитель офицера национальной разведки правительства США по региону Джонатан Паникофф.
Он добавил, что ярким примером этого стало нежелание Байдена использовать влияние США как главного поставщика оружия Израилю и «дипломатического щита» в ООН для подчинения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху воле Вашингтона.
США и их союзники разделили краткий момент оптимизма, когда призвали немедленно прекратить огонь на израильско-ливанской границе на 21 день и поддержали прекращение огня в Газе. Он длился недолго, пишет Bloomberg. Через несколько часов США натолкнулись на сопротивление Нетаньяху, который неоднократно разрушал надежды на урегулирование на Ближнем Востоке.
По данным источников CNN, через день после объявления Белым домом предложения об урегулировании конфликта по-прежнему не было никаких признаков того, что Израиль и «Хезболла» готовы согласиться на него. Реакция Израиля была не такой, какой ожидали в Вашингтоне. Неназванный американский чиновник заявил, что США глубоко разочарованы, так как надеялись, что израильская сторона примет это предложение. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что план не был бы обнародован, если бы США не верили, что Нетаньяху и его подчиненные поддерживают его.
Официальные лица США считают, что сейчас Ближний Восток подошел к полномасштабной региональной войне ближе, чем когда-либо. По их мнению, Израиль значительно ослабил «Хезболлу», но дальнейшая эскалация и наземное вторжение в Ливан может спровоцировать более широкий конфликт, который охватит весь регион.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступательной операции «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.
Спустя несколько дней США, Франция и союзники призвали Израиль и Ливан немедленно прекратить огонь на 21 день, а также поддержали прекращение огня в секторе Газа. Соответствующее заявление, в том числе, подписали Австралия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Евросоюз. В тот же день в канцелярии Нетаньяху опровергли информацию о прекращении огня в Ливане. Там отметили, что премьер-министр Израиля распорядился, чтобы ЦАХАЛ продолжала боевые действия «в полную силу».
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.