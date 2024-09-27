Иносми связали «неразбериху» на Ближнем Востоке с кризисом дипломатии Байдена

По данным источников CNN, через день после объявления Белым домом предложения об урегулировании конфликта по-прежнему не было никаких признаков того, что Израиль и «Хезболла» готовы согласиться на него. Реакция Израиля была не такой, какой ожидали в Вашингтоне. Неназванный американский чиновник заявил, что США глубоко разочарованы, так как надеялись, что израильская сторона примет это предложение. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что план не был бы обнародован, если бы США не верили, что Нетаньяху и его подчиненные поддерживают его.