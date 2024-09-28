Захарова рассказала об очереди к Лаврову после его выступления в ООН
После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на сессии Генеральной ассамблеи ООН к нему выстроилась очередь представителей разных стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», – написала она.
Лавров принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН, а после выступления отправился на пресс-конференцию.