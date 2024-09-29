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Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани

Ведомости

Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре. Об этом «РИА Новости» сообщил глава МИД страны Карлос Перейра.

Уровень участия пока не определен, отметил дипломат.

Перейра напомнил, что отношения его страны с Россией «очень хорошие» и начались с 1960-х гг. «Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее», – сказал Перейра.

Министр надеется, что сотрудничество с БРИКС может стать для Гвинеи-Бисау путем к решению экономических проблем. Через БРИКС страна может получить лучший доступ к финансовым системам и экономикам других стран, считает глава МИД африканского государства. Гвинея-Бисау также интересуется взаимными расчетами в национальных валютах. 

Гвинея-Бисау хотела бы стать для России «дверью на африканские рынки», заявлял президент страны  Умару Сисоку Эмбало на встрече с российским лидером Владимиром Путиным летом 2023 г. Глава африканского государства посчитал, что Гвинея-Бисау может развивать сотрудничество с РФ в сфере нефтедобычи. Путин в ответ на предложения Эмбало заявил, что потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей между Москвой и Бисау пока не раскрыт. Президент также заверил, что РФ продолжит поддержку африканской страны.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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