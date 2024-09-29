Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани
Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре. Об этом «РИА Новости» сообщил глава МИД страны Карлос Перейра.
Уровень участия пока не определен, отметил дипломат.
Перейра напомнил, что отношения его страны с Россией «очень хорошие» и начались с 1960-х гг. «Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее», – сказал Перейра.
Министр надеется, что сотрудничество с БРИКС может стать для Гвинеи-Бисау путем к решению экономических проблем. Через БРИКС страна может получить лучший доступ к финансовым системам и экономикам других стран, считает глава МИД африканского государства. Гвинея-Бисау также интересуется взаимными расчетами в национальных валютах.
Гвинея-Бисау хотела бы стать для России «дверью на африканские рынки», заявлял президент страны Умару Сисоку Эмбало на встрече с российским лидером Владимиром Путиным летом 2023 г. Глава африканского государства посчитал, что Гвинея-Бисау может развивать сотрудничество с РФ в сфере нефтедобычи. Путин в ответ на предложения Эмбало заявил, что потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей между Москвой и Бисау пока не раскрыт. Президент также заверил, что РФ продолжит поддержку африканской страны.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.