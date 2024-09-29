Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани

Гвинея-Бисау хотела бы стать для России «дверью на африканские рынки», заявлял президент страны Умару Сисоку Эмбало на встрече с российским лидером Владимиром Путиным летом 2023 г. Глава африканского государства посчитал, что Гвинея-Бисау может развивать сотрудничество с РФ в сфере нефтедобычи. Путин в ответ на предложения Эмбало заявил, что потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей между Москвой и Бисау пока не раскрыт. Президент также заверил, что РФ продолжит поддержку африканской страны.