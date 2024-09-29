Кремль: корректировки в ядерную доктрину подготовлены и будут оформляться

Кремль: корректировки в ядерную доктрину подготовлены и будут оформлятьсяОбновление власти объяснили участием ядерных держав в конфликте на стороне Киева
Обновление Основ государственной политики в области ядерного сдерживания стало необходимым из-за напряженности у границ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева. Корректировки подготовлены и будут оформляться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, развитие международной обстановки, нагнетание напряженности вокруг границ РФ, а также то, как «ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам», делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы госполитики в области ядерного сдерживания.
«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», – сказал Песков.
Сигналы, которые президент РФ Владимир Путин посыл Западу, «трезвые головы» услышали, а «оголтелые» – продолжают политику, которая может иметь негативные последствия для всех, добавил представитель Кремля. Развитие ситуации, пояснил он, требовало документального оформления, «канонизации» новых условий.
25 сентября Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.