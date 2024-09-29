Кремль: корректировки в ядерную доктрину подготовлены и будут оформляться

По его словам, развитие международной обстановки, нагнетание напряженности вокруг границ РФ, а также то, как «ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам», делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы госполитики в области ядерного сдерживания.