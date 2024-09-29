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Кремль: корректировки в ядерную доктрину подготовлены и будут оформляться

Обновление власти объяснили участием ядерных держав в конфликте на стороне Киева
Ведомости

Обновление Основ государственной политики в области ядерного сдерживания стало необходимым из-за напряженности у границ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева. Корректировки подготовлены и будут оформляться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, развитие международной обстановки, нагнетание напряженности вокруг границ РФ, а также то, как «ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам», делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы госполитики в области ядерного сдерживания.

«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», – сказал Песков. 

Сигналы, которые президент РФ Владимир Путин посыл Западу, «трезвые головы» услышали, а «оголтелые» – продолжают политику, которая может иметь негативные последствия для всех, добавил представитель Кремля. Развитие ситуации, пояснил он, требовало документального оформления, «канонизации» новых условий.

25 сентября Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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