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Посол РФ в Израиле: операция в Ливане будет означать многолетние боевые действия

Ведомости

Наземная операция Израиля на территории Ливана будет означать многолетние боевые действия. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

«Продвижение на один метр на территории Ливана будет означать многомесячные дальнейшие боевые действия, на два метра – многолетние, на три метра – я уже не знаю, о чем можно вести речь», – подчеркнул Викторов (цитата по ТАСС).

Дипломат указал, что это не тот путь, по которому нужно двигаться. Россия призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия в Ливане во избежание тяжелых последствий и перейти к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, отметил российский посол.

28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели Насраллы.

Атака на лидера группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. По данным источников ABC News, Израиль еще не принял окончательного решения о начале наземной операции, но готов к ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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