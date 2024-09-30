Посол РФ в Израиле: операция в Ливане будет означать многолетние боевые действия
Наземная операция Израиля на территории Ливана будет означать многолетние боевые действия. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
«Продвижение на один метр на территории Ливана будет означать многомесячные дальнейшие боевые действия, на два метра – многолетние, на три метра – я уже не знаю, о чем можно вести речь», – подчеркнул Викторов (цитата по ТАСС).
Дипломат указал, что это не тот путь, по которому нужно двигаться. Россия призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия в Ливане во избежание тяжелых последствий и перейти к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, отметил российский посол.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели Насраллы.
Атака на лидера группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. По данным источников ABC News, Израиль еще не принял окончательного решения о начале наземной операции, но готов к ней.