Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», – говорится в телеграмме.
Путин обратил внимание на успехи Китая в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. По его словам, под руководством Си Цзиньпина страна укрепляет свое положение на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных региональных и глобальных проблем.
Российский президент отметил, что Москва дорожит дружескими отношениями с Пекином. Он указал на рост объемов торговли между двумя странами, реализацию масштабных двусторонних проектов в различных сферах и взаимодействие РФ и КНР в ООН, БРИКС, ШОС и др. Путин подчеркнул, что страны продолжат сотрудничество.
В заключение он пожелал Си Цзиньпину здоровья и успехов, а народу Китая – счастья и процветания.
В мае этого года Путин посетил Китай. В ходе визита он провел переговоры с Си, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель КНР назвал переговоры с российской стороной откровенными, дружескими и содержательными. Президент России, в свою очередь, отметил, что переговоры показали большое значение российско-китайского сотрудничества.