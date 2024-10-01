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Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», – говорится в телеграмме.

Путин обратил внимание на успехи Китая в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. По его словам, под руководством Си Цзиньпина страна укрепляет свое положение на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных региональных и глобальных проблем.

Российский президент отметил, что Москва дорожит дружескими отношениями с Пекином. Он указал на рост объемов торговли между двумя странами, реализацию масштабных двусторонних проектов в различных сферах и взаимодействие РФ и КНР в ООН, БРИКС, ШОС и др. Путин подчеркнул, что страны продолжат сотрудничество.

В заключение он пожелал Си Цзиньпину здоровья и успехов, а народу Китая – счастья и процветания.

В мае этого года Путин посетил Китай. В ходе визита он провел переговоры с Си, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель КНР назвал переговоры с российской стороной откровенными, дружескими и содержательными. Президент России, в свою очередь, отметил, что переговоры показали большое значение российско-китайского сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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